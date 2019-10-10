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الخارجية السورية: تصريحات أردوغان لا تنم إلا عن نظام مرتكب للمجازر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:18 م
الخارجية السورية: تصريحات أردوغان لا تنم إلا عن نظام مرتكب للمجازر العدوان التركى على الأراضى السورية
دمشق /أ ش أ/

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أكدت سوريا أن تصريحات رئيس النظام التركى رجب طيب أردوغان، حول حرصه على حماية الشعب السورى وحقوقه لا تخرج إلا عن شخص منفصل عن الواقع، مشددة على أنها ستواجه العدوان التركى الغاشم بمختلف أشكاله فى أى بقعة من البقاع السورية وبكل الوسائل والسبل المشروعة.

وقال مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين -فى تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس: بعد دعمه المستمر للإرهاب والإرهابيين فى سوريا وتدريبهم وتسليحهم وحمايتهم وإرسالهم لقتل السوريين يظهر علينا اليوم رئيس النظام التركى بتصريحات لا تخرج إلا عن شخص منفصل عن الواقع يتحدث فيها عن حرصه على حماية الشعب السورى وهو الداعم للإرهاب الراعى للتنظيمات الإرهابية التى قتلت وما زالت تقتل السوريين فى أكثر من منطقة فى سوريا.

وأضاف المصدر أن تصريحات أردوغان اليوم وحديثه عن خوفه على الشعب السورى وحمايته وصون حقوقه وهو الذى يعتدى على السكان الآمنين فى الشمال السورى تحت ذريعة محاربة الإرهاب لا تنم إلا عن نظام مرتكب للمجازر.

وأوضح المصدر أن سوريا التى ردت على العدوان التركى فى أكثر من منطقة عبر ضرب وكلائه وإرهابييه وهزيمتهم تؤكد أنها ستواجه العدوان التركى الغاشم بمختلف أشكاله فى أى بقعة من البقاع السورية وبكل الوسائل والسبل المشروعة وتشدد على أن قافلة مكافحة الإرهاب فى سوريا تسير ولن توقفها تصريحات أردوغان أو أمثاله وأن حماية الشعب السورى هى مهمة الجيش العربى السورى والدولة السورية فقط.

 


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