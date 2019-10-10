الخارجية السورية: أردوغان مجرم وأرعن ونظامه الإخونجى يدعم الإرهاب

كتب: أحمد جمعة

قالت وزارة الخارجية السورية إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان شخص منفصل عن الواقع يتحدث فيها عن حرصه على حماية الشعب السورى وهو الأرعن القاتل الغارق بدم هذا الشعب عبر نظامه الأخونجي المجرم الداعم للإرهاب الراعى للمنظمات الإرهابية التى قتلت ومازالت تقتل السوريين فى أكثر من منطقة فى سوريا.

أكدت الخارجية السورية فى بيان لها إن نظام أردوغان يدعم الإرهابيين فى سوريا ويدربهم ويسلحهم لقتل الشعب السورى واصفة أردوغان بـ"المجرم"، لافتة إلى أن تصريحات أردوغان الأخيرة لاتنم إلا عن نظام مرتكب للمجازر يرقص على كل الحبال ويتلطى بالشعارات الإنسانية وهو الأبعد عنها.

وأشارت الخارجية السورية إلى أنها ردت على العدوان التركى فى أكثر من منطقة عبر ضرب وكلائه وإرهابييه وهزيمتهم، مؤكدة أنها ستواجه العدوان التركى الغاشم بمختلف أشكاله فى أى بقعة من البقاع السورية وبكل الوسائل والسبل المشروعة مشددة على أن قافلة مكافحة الإرهاب فى سوريا تسير ولن توقفها تصريحات أردوغان أو أمثاله.

وشددت الخارجية السورية على أن حماية الشعب السوري هي مهمة الجيش العربي السوري والدولة السورية فقط.