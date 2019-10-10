الحياة بعد التكافل كرامة.. أهالى الفيوم يروون كيف جعل "تكافل وكرامة" العيشة هنية

كتبت نهير عبد النبى

روى بعض المستفيدين من "تكافل وكرامة" الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق صرف معاشات لكبار السن والمعاقين والمطلقات من الأسر الفقيرة التى ليس لها دخل يساعدها على أعباء الحياة - قصتهم مع البرنامج وكيف حول حياتهم من الشقاء إلى الهناء، والمقدرة على شراء ما عجزوا عنه من قبل، حيث تقول وداد رمضان إحدى المستفيدات لـ"اليوم السابع": "بجيب بيه علاجى وباكل وبشرب منه".

ولم تكن الحاجة وداد المستفيدة الوحيدة بمحافظة الفيوم ولكن هناك العديد من الأسر التى استفادت من برنامج تكافل وكرامة، فمنهم سليمة عبد الجليل التى حصلت على المعاش لتصرف به على أطفالها الأربعة وابنها من ذوى القدرات الخاصة، والتى قالت: "بعد المعاش بقيت أقدر أجيب علاج لابنى وأفرح عيالى بشوية فاكهة".

للاستماع إلى رواية الأهالى عن برنامج تكافل وكرامة تابع الفيديو التالى: