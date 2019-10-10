الحماية المدنية بالشرقية تنقذ أطفال أغلق عليهم باب شقتهم المصفحة بالخطأ

الشرقية- فتحية الديب

قامت قوة من قسم الحماية المدنية، بمديرية أمن الشرقية، اليوم، بسرعة الاستجابة لبلاغ سيدة أغلقت الباب الخارجى على طفليها بالطابق الرابع ولم تتمكن من فتحه، وتم دخول الشقة والاطمئنان على طفليها، وتحرير إجراء بالواقعة، وإخطار نيابة قسم أول الزقازيق، بإشراف المستشار أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ لشرطة النجدة من مواطنة مقيمة دائرة قسم أول الزقازيق، بجوار مسجد أبوحمد، عن قيامها بغلق الباب الخارجي وهو باب مصفح لشقتها بالطابق الرابع علي طفليها، وعدم تمكنها من دخول الشقة، وتوجهت قوات الحماية المدنية بالشرقية، وقامت بإستخدام السلم الهيدروليكى وتم دخول الشقة من البلكونة وفتح الباب والإطمئنان علي الطفلين.

وقامت المواطنة بتوجيه الشكر لرجال الشرطة والحماية المدنية على سرعة الإستجابة.