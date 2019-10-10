الحكومة توافق على التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية بالخارج بشأن محطة الضبعة

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية بالخارج، لتقديم الخدمات الاستشارية للمرحلة الثانية من مشروع تنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، والتى تنتهى فى ديسمبر 2019، وذلك استكمالاً للأعمال الاستشارية التى قام بها المكتب فى المرحلة الأولى.

كما اعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بخصوص طلب محافظة جنوب سيناء التحقق من القيمة المقدرة للتصرف بالبيع أو بالترخيص بالانتفاع بالاتفاق المباشر لأراض بالمحافظة بمدن شرم الشيخ، والطور، وأبورديس، ودهب، ونويبع، وأبو زنيمة، ورأس سدر، وسانت كاترين.