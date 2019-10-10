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الحكومة توافق على اتفاق التمويل الإضافى لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:44 م
الحكومة توافق على اتفاق التمويل الإضافى لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الإضافى لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى.
 
ويهدف مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى إلى دعم الحكومة المصرية فى إنشاء برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدى بكفاءة وفاعلية، فضلاً عن تحسين كفاءة الحصول على الفرص الاقتصادية، وذلك من خلال تقديم التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة، ودعم عملية الاستهداف الخاصة بشبكات الأمان الاجتماعى والأنظمة التشغيلية، وكذا إدارة المشروع والمراقبة والتقييم، وخدمات الشمول الاقتصادى والتمكين التجريبية.
 
 

شبكات الامان الاجتماعى

البنك الدولى

قرار رئيس الجمهورية

مصر

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