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الحكومة تأذن لوزير المالية بضمان القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستين

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:44 م
الحكومة تأذن لوزير المالية بضمان القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء ، اليوم الخميس ، على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستين إحداهما سويسرية والأخرى إيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بما تتعاقد عليه الشركة مع الشركات الأجنبية المُوردة لآلات ومُعدات الغزل والنسيج، وذلك دعماً لهذا القطاع المهم.
 
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 16034.98 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة بنى مزار الجديدة).

القابضة للقطن

الغزل والنسيج

مجلس الوزراء

مصر

مصطفى مدبولى

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