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الحبس سنة لـ"مسن" بتهمة هتك عرض طالبة بمدينة نصر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:40 م
الحبس سنة لـ"مسن" بتهمة هتك عرض طالبة بمدينة نصر ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة "مسن" بتهمة هتك عرض طالبة بمدينة نصر بالحبس سنة مع الشغل.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار على محمد عمر الهوارى، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤف عبد المنصف زهران، وأشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوى، وخالد فخرى خالد الشلقامى، وسكرتارية خالد عبد المنعم.
 
 
وأسندت النيابة للمتهم "إمام.ر"، 55 عاما، مدرس، تهمة هتك عرض المجنى عليها الطالبة "ش.م" بأن أوهمها بإعجابه بها مستغلا حداثة سنها، واتجه مخططه الشيطانى الذى وضعه لإرضاء لشهوته إلى الإيقاع بفريسته، واتخذ من إغوائها وسيلة لتحقيق غايته، ونفذ مخططه الشيطانى بهتك عرضها تحت التهديد، فحسر ملابسها عنها على النحو المبين بالتحقيقات.
 
 
 

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