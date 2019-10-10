سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان: أكبر 50 شركة نفط ترفع إنتاجها 7 مليون برميل يوميا خلال العقد المقبل

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:28 م
الجارديان: أكبر 50 شركة نفط ترفع إنتاجها 7 مليون برميل يوميا خلال العقد المقبل النقيب عن النفط
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أكبر 50 شركة للنفط فى العالم تستعد لإغراق الأسواق بـ 7 مليون برميل إضافية فى اليوم خلال العقد المقبل، على الرغم من تحذيرات العلماء بأن هذا من شأنه أن يزيد من درجة الحرارة العالمية ويرفعها إلى مستويات كارثية.

وتوقع بحث جديد تم إجرائه بتفويض من الجارديان أن تكون شركتى شل وإكسون موبيل من بين الشركات التى ستقوم بزيادة الإنتاج أكثر من 35% بين عامى 2018-2030، وهو زيادة أكبر بكثير عن السنوات الإثنى عشر السابقة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التسارع هو النقيض تقريبا لنسبة الإنخفاض 45% فى الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030 والتى يقول العلماء إنها ضرورية ليكون هناك أى فرصة  لوقف ارتفاع الحرارة العالمية عند مستوى آمن نسبيا  1.5 درجة مئوية.

هذه التوقعات التى قدمتها شركة ريستاد للطاقة النرويجية الرائدة فى مجال البيانات الخاصة بصناعة النفط، تسلط الضوء على الكيفية التى تتجاهل بها أطراف كبرى الوعود الحكومية والتحذيرات العلمية والغضب العام المتزايد حتى يستطيعوا  ضخ المزيد من الوقود الأحفورى والأرباح.

واعتمدت الشركة النرويجية فى جمع المعلومات على أصول الشركات وسعر نفط 65 دولار للبرميل، مشابها للمستوى الحالى.

وأظهرت التوقعات أن الزيادة 8% فى الإنتاج الخاص بأكثر 50 شركة للغاز والنفط بين عامى 2018 و2030، يمثل حوالى خمسين ميزانية المخصصة للحد من الاحتباس الحرارى، ويزيد خطر موجات الحر والأعاصير والغابات والحرائق والفيضانات. ويخطط ما لا يقل عن 14 من بين 20 من أكبر منتجى الكربون لضخ المزيد من الهيدروكربون فى 2030 مقارنة بعام 2018، وفقا لبيانات ريستاد.

 

 


شركات النفط

التغير المناخى

الاحتباس الحرارى

النفط

الغاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

فردوس عبد الحميد: فاضل استبعدنى من فيلم حب فى الزنزانة.. والمخرج الكبير: مش ندالة منى

فردوس عبد الحميد: فاضل استبعدنى من فيلم حب فى الزنزانة.. والمخرج الكبير: مش ندالة منى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل تسليم الأهلى درع الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل تسليم الأهلى درع الدورى

المالية: تطبيق زياد الحد الأدنى 2000 جنيه بدءا من الشهر المقبل وتحذر المخالفين عن التنفيذ.. وتطالب الجهات الحكومية غير القادرة بالتقدم لتعزيز مخصصاتها المالية.. وتؤكد:مشروع قانون الضريبة على الدخل لم ينته بعد

المالية: تطبيق زياد الحد الأدنى 2000 جنيه بدءا من الشهر المقبل وتحذر المخالفين عن التنفيذ.. وتطالب الجهات الحكومية غير القادرة بالتقدم لتعزيز مخصصاتها المالية.. وتؤكد:مشروع قانون الضريبة على الدخل لم ينته بعد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة