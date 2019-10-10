الجارديان: أكبر 50 شركة نفط ترفع إنتاجها 7 مليون برميل يوميا خلال العقد المقبل

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أكبر 50 شركة للنفط فى العالم تستعد لإغراق الأسواق بـ 7 مليون برميل إضافية فى اليوم خلال العقد المقبل، على الرغم من تحذيرات العلماء بأن هذا من شأنه أن يزيد من درجة الحرارة العالمية ويرفعها إلى مستويات كارثية.

وتوقع بحث جديد تم إجرائه بتفويض من الجارديان أن تكون شركتى شل وإكسون موبيل من بين الشركات التى ستقوم بزيادة الإنتاج أكثر من 35% بين عامى 2018-2030، وهو زيادة أكبر بكثير عن السنوات الإثنى عشر السابقة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التسارع هو النقيض تقريبا لنسبة الإنخفاض 45% فى الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030 والتى يقول العلماء إنها ضرورية ليكون هناك أى فرصة لوقف ارتفاع الحرارة العالمية عند مستوى آمن نسبيا 1.5 درجة مئوية.

هذه التوقعات التى قدمتها شركة ريستاد للطاقة النرويجية الرائدة فى مجال البيانات الخاصة بصناعة النفط، تسلط الضوء على الكيفية التى تتجاهل بها أطراف كبرى الوعود الحكومية والتحذيرات العلمية والغضب العام المتزايد حتى يستطيعوا ضخ المزيد من الوقود الأحفورى والأرباح.

واعتمدت الشركة النرويجية فى جمع المعلومات على أصول الشركات وسعر نفط 65 دولار للبرميل، مشابها للمستوى الحالى.

وأظهرت التوقعات أن الزيادة 8% فى الإنتاج الخاص بأكثر 50 شركة للغاز والنفط بين عامى 2018 و2030، يمثل حوالى خمسين ميزانية المخصصة للحد من الاحتباس الحرارى، ويزيد خطر موجات الحر والأعاصير والغابات والحرائق والفيضانات. ويخطط ما لا يقل عن 14 من بين 20 من أكبر منتجى الكربون لضخ المزيد من الهيدروكربون فى 2030 مقارنة بعام 2018، وفقا لبيانات ريستاد.