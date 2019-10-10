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التموين: بدء وصول زيت الطعام المستورد اليوم لطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:46 ص
التموين: بدء وصول زيت الطعام المستورد اليوم لطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية صورة ارشيفية ،، زيت طعام
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء وصول كميات زيت الطعام المتعاقد عليها ضمن المناقصة رقم 4 التى طرحتها هيئة السلع التموينية الشهر الماضى  لشراء 112 ألف طن زيت على دفعتين  اعتبارًا من اليوم الخميس حتى 25 من الشهر  نفسه، على أن تصل الدفعة الثانية من يوم 26 أكتوبر حتى يوم 10 نوفمبر المقبل  لطرحة على بطاقات التموين وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية، فى إطار تعزيز المخزون الإستراتيجى من السلع الأساسية أولاً بأول.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركات التابعة  قد بدأت تسليم منافذ وفروع المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين ماكينات صرف السلع التموينية وسلع نقاط الخبز، وذلك للمنافذ التى انتهت من إجراءات التشطيبات وتجهيز المنفذ تمهيدًا للافتتاح حيث تتيح الماكينات صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، بجانب أيضًا توفير السلع الغذائية ومنتجات السلع الغذائية  بنفس أسعار فروع المجمعات الاستهلاكية.

 

 


التموين

زيت الطعام

بطاقات التموين

السلع التموينية

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