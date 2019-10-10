سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال النصف الأول من عام 2019 ..

التمثيل التجارى: 24.3% ارتفاعا بالتبادل التجارى مع الجزائر ليسجل 429.2 مليون دولار

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:24 م
التمثيل التجارى: 24.3% ارتفاعا بالتبادل التجارى مع الجزائر ليسجل 429.2 مليون دولار أحمد عنتر رئيس التمثيل التجاري
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف مكتب التمثيل التجاري المصري في الجزائر خلال التقرير الاقتصادي الذي أعده مؤخراً عن أرقام التبادل التجاري بين مصر والجزائر خلال النصف الأول من 2019 بالمقارنة بذات الفترة من عام 2018، حيث تضمن التقرير 8 حقائق هامة حول العلاقات التجارية بين البلدين وذلك على النحو التالي:
 
1- زيادة قيمة الصادرات المصرية غير البترولية للجزائر لتبلغ 293.7 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بـ 237.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 23.6%.
 
2- نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر ليصل إلى 429.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل 345.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 24.3%. 
 
3- تحقيق الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر بلغت قيمته 159.2 مليون دولار خلال فترة التقرير.
 
4- ارتفاع قيمة الواردات المصرية من الجزائر لتصل إلى 135 مليون دولار خلال النصف الأول من 2016 مقارنة بـ 86.8 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة 55.6%، حيث مثلت المنتجات البترولية نحو 99% من تلك القيمة.
 
5- وجود تنوع كبير بالصادرات المصرية للجزائر، حيث تمثلت أهم البنود في: أسلاك النحاس (15,4%)، المحضرات الغذائية لمرضى الأورام (10.4%)، البولي اسيتيلات والبولي إيثرات (4.6%)، الأقمشة المنسوجة (2.8%)، المنتجات المدرفلة من حديد (2.8%)، المنتجات المدرفلة من حديد بسمك أقل من 3 مم (2.75%).
 
6- فيما تمثلت أهم بنود الواردات المصرية من الجزائر في: غاز البروبان السائل (58.8%)، غاز البوتان السائل (40.1%)، الموصلات الكهربائية لجهد يزيد عن 1000 فولت (1.3%)، الموصلات الكهربائية لجهد يزيد عن 100 فولت (0.1%) .
 
7- استمرار نمو الصادرات المصرية الى الجزائر على الرغم من إصدار الحكومة الجزائرية  قائمة تتضمن 992 بندا سلعيا تم فرض رسوم اضافية مؤقتة عليها بدءا من 8 ابريل 2019. 
 
8- قيام مكتب التمثيل التجاري المصري في الجزائر خلال تلك الفترة بالاعداد لزيارة وفد تجاري مكون من 9 من كبرى الشركات الجزائرية العاملة في مجال تصنيع واستيراد الغزل والمنسوجات والمفروشات للمشاركة في معرض “Destination Africa” الذي سيتم تنظيمه في القاهرة خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2019 ، حيث يتوقع إبرام تعاقدات مع الشركات المصرية خلال تلك الفعاليات بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار.

التمثيل التجاري

صادرات مصر

التبادل التجاري مع الجزائر

التجارة الخارجية لمصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة