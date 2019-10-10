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التليفزيون التونسى: جاهزون لمناظرة الجولة الرئاسية الثانية..وننتظر رد القروى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:15 ص
التليفزيون التونسى: جاهزون لمناظرة الجولة الرئاسية الثانية..وننتظر رد القروى نبيل القروى
كتبت - هناء أبو العز

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أكّد إلياس الجراية، مدير البرمجة والاتصال بالتلفزيون الوطنى التونسى، فى تصريح صحفى لإذاعة موزاييك، أن التلفزيون على أتم الاستعداد لإجراء المناظرة بين المرشحين للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
 
وأشار جراية إلى أن التلفزيون اتصل بالمرشح قيس سعيد الذي أكّد حضوره في المناظرة المرتقبة في حين مازالت الاتصالات جارية بشكل متقدم مع حملة المترشح للدور الثانى للانتخابات الرئاسية نبيل القروى الذى كان يمر بظرف خاص والتلفزيون فى انتظار التأكيد.
 
وبين مدير البرمجة والاتصال بالتلفزيون الوطنى التونسى، أنه فى صورة حصول الموافقة من قبل نبيل القروى فستجرى المناظرة يوم غد الجمعة لمدة ساعة ونص مفتوحة .  
 
كما كشف الياس جراية أن التفلزيون الوطنى وجه الدعوة لنبيل القروى للحضور هذه الليلة فى نفس مساحة  المرشح قيس سعيد لمدة 77 دقيقة ضمن برنامج "كرسى الرئيس" .
 
وكانت محكمة النقض التونسية قضت أمس الأربعاء، بالإفراج عن القروى بعد قبول النقض الذى قدمته هيئة الدفاع عنه شكلا وأصلا، ونقض قرار دائرة الاتهام دون إحالة.. وكانت السلطات التونسية اعتقلت القروى فى 23 أغسطس الماضى بعد صدور حكم بحبسه، لاتهامه بالتهرب الضريبى وغسيل الأموال، فيما رفضت محكمة الاستئناف مؤخرا طلب الإفراج عنه.
 
وقد أسفرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية التى جرت فى 15 سبتمبر الماضى عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 4.18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروى الذى تمكن من حصد 6.15% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.
 

تونس

انتخابات تونس

نبيل القروى

مناظرة رئاسية

قيس سعيد

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