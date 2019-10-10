التقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم.. تعمل إيه لو ملقتش مؤهلك

كتب محمود طه حسين

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر بوابة التوظيف الإلكترونية أن المتطوعين فى المسابقة التى تستهدف التعاقد مع خريجين جدد بإجمالى 120 ألف معلم وإدارى وعمال ممن يرغبون بالعمل في أيام محدده بالحصة بدون أجر داخل النطاق الجغرافى التابع لهم.



ـ التقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم

وعن استفسارات البعض من المتقدمين حول عدم وجود الكلية أو المعهد أو المدرسة في القائمة المنسدلة ببيانات المؤهل الدراسى باستمارة التسجيل على الموقع الالكترونى لبوابة التوظيف، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه فى هذه الحالة يمكنك اختيار كلمة "أخرى" وكتابة اسم الكلية أو المعهد أو المدرسة من جانب المتقدم بنفسه وسيتم إضافتها لاحقا من خلال فريق الدعم الفنى المسئول عن البوابة الإلكترونية للتوظيف.

وأطلقت أمس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف لاستيعاب والتعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعمال.