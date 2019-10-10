التعليم تفعل رابط تسجيل الغياب الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات

كتب محمود طه حسين

بعد مرور قرابة الشهر على انطلاق العام الدراسى الجديد، والذى بدأ فى الصفوف الدراسية الأولى 11 سبتمبر الماضى و21 من نفس الشهر للصفوف الأعلى، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفعيل رابط الغياب الإلكترونى للطلاب والمعلمين من خلال الدخول على الرابط التالى.



http://parent.emis.gov.eg/indexSan.aspx





وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم متابعة غياب طلاب المرحلة الثانوية بشكل إلكترونى سواء طلاب الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.



وشددت الوزارة فى وقت سابق خلال منح المديريات التعليمية استعدادات العام الدراسى على ضرورة تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة أولأ بأول لمرحلة التعليم الأساسى، وتفعيل الغياب الإلكترونى لمرحلة التعليم الثانوى فيتم التأكيد على الاستمرار فى نظام التسجيل الإلكترونى.











