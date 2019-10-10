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التعليم تحيل واقعة التنمر بطالبة الإسكندرية للتحقيق.. وتؤكد: لن نتراجع عن محاربة الظاهرة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:57 م
التعليم تحيل واقعة التنمر بطالبة الإسكندرية للتحقيق.. وتؤكد: لن نتراجع عن محاربة الظاهرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنها تابعت واقعة تعدي والدة إحدى الطالبات بمدرسة عمر مكرم الابتدائية والتنمر بالطالبة (ر.م)، المقيدة بالصف الرابع بذات المدرسة التابعة لإدارة المنتزه التعليمية، ووجهت باتخاذ كافة الإجراءات وإحالة الموضوع للتحقيق بالشئون القانونية بالوزارة.

وذكر بيان للوزارة مساء اليوم، أنه تم توجيه الشئون القانونية بالتحقيق في تلك الواقعة، ومخاطبة المديريات التعليمية بالمحافظات للتأكيد على ضرورة الحفاظ على الطلاب ومحاربة كافة ظواهر التنمر التي قد يتعرضون لها، مشيرًا إلى أن الوزارة ستلتقي الطالبة المعتدى عليها لتكريمها، مؤكدًا أنها لن تتوانى في محاربة "ظاهرة التنمر" بين طلاب المدارس والعمل على القضاء على هذه الظاهرة، حيث أنها تشكل خطورة على أبنائنا في المدارس.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية قد أصدرت قرارا بإلغاء تكليف مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية المسائية بإدارة المنتزه لما نسب إليه من قصور في أداء مهامه وواجبه الوظيفي، كما تم استبعاد الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأحالت المديرية ولى أمر الطالبة "المعتدية" إلى لجنة الحماية المدرسية لتطبيق اللائحة، وتم توجيه خطاب استدعاء له ولم يحضر حتى تاريخه.

وزار وكيل المديرية ووفد من إدارة المنتزه التعليمية ومجلس الأمناء والآباء وموجه عام التربية النفسية، الطالبة (المعتدي عليها) وتقديم الدعم لها ولأسرتها والتأكد من تلقي الطالبة كامل الرعاية داخل المستشفى.

وكانت الوزارة قد أطلقت  حملة بعنوان "أنا ضد التنمر"، بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لمحاربة "ظاهرة التنمر" بين طلاب المدارس، التي تعرف بالتنمر المدرسي.

 

 


وزارة التربية والتعليم

مدرسة عمر مكرم الابتدائية

عمر مكرم الابتدائية

التنمر

التنمر بطالبه

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