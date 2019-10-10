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التعليم: أكثر من 40 ألف تقدموا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حتى الآن

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:40 م
التعليم: أكثر من 40 ألف تقدموا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حتى الآن وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أكثر من 40 ألف تقدموا منذ فتح باب التقدم فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين ظهر أمس الأربعاء، حتى الآن، وجارى استقبال بيانات الراغبين فى المسابقة.
 
وأوضحت المصادر فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن البيانات يتم فحصها بعد سداد المتقدم للرسوم المقررة ويتم بعدها الدخول فى المراحل الأخرى للمسابقة بالنسبة للمتقدم.
 
وأطلقت أمس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف لاستيعاب والتعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعمال.
 
 
 
 
 

 


وظائف التربية والتعليم

البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم

مسابقة التربية والتعليم 2019

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

مراحل التوظيف فى مسابقة العقود المؤقتة

المستندات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم

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