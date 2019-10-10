التضامن تعلن إشاء مراكز لعلاج الفتيات من مرضى الإدمان

كتب مدحت وهبة

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم انتاج أكثر من 20 فيلما وثائقيا بالوزارة تدور فيها دور البطولة للمرأة مثل مستورة، آمال بسيطة، فيلم الغاية.

وأضافت أن الوزارة أن هناك اهتمام يضا بمشروعات الأسر المنتجة والتي تقدم معظمها للفتيات، كما أن الوزارة لديها مشروعات للأسر المنتجة والحرف اليدوية، ومشروعات للتوعية ومحو الأمية، كما تقدم الوزارة دعم نقدي للمرأة فى الأسر بشرط الالتزام بالتعليم والصحة، فضلا عن قيام صندوق مكافحة الإدمان لأمول مرة بإنشاء مراكز لعلاج الفتيات، كما انه يوجد عدد كبير من المتطوعات بالخط الساخن بالصندوق.



وأوضحت إلى وجود برنامج آخر وهو خاص بتغذية الأم فى الـ 1000 يوم الأولى للحياة، مشيرة إلى أن الوزارة معنية بحماية المرأة المعنفة وتقدم لها الدعم القانونى وتوجه بها دعم اقتصادى ونفسى.

جاء ذلك على هامش احتفال وزارة التضامن الاجتماعى اليوم، باليوم العالمى للفتاة الذى تنظمه الوزارة، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجيبت والسفارة الكندية بالقاهرة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى والجهات التنفيذية والتشريعية والسفراء والمهتمين.



ومبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" كانت نتيجة تعاون وزارة التضامن الاجتماعى مع هيئة بلان إنترناشونال إيجيبت والسفارة الكندية بالقاهرة بها للعام الثانى على التوالى، على دعوة الفتيات لتقلد أدوار قيادية داخل السفارات والوزارات والهيئات الدولية لمدة يوم واحد فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فى رسالة من الجهات المشاركة بالتأكيد على التزامهم بدعم حق الفتيات فى المساواة، وإبراز النجاحات التى يمكن للفتيات تحقيقها وتغيير الصورة النمطية داخل المجتمع.



وأُطلق اليوم العالمى الأول للفتاة فى عام 2012، بعد الدعوة العالمية من قبل الفتيات أنفسهن لتأسيس هذا اليوم رسميا، من خلال قرار من الأمم المتحدة، بدعم من الوفد الكندى وبلان انترناشونال لرفع مستوى الوعى عن التحديات الخاصة التى تواجه الفتيات ولاتخاذ الإجراءات لمواجهة ذلك.