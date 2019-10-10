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التحقيق مع متهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:00 ص
التحقيق مع متهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى الاتجار بالنقد الأجنبى - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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تباشر نيابة الشئون المالية والتجارية، التحقيق مع متهم بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، متخذاً من مسكنه مقراً لممارسة نشاطه.

كشفت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهم نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذ من محل سكنهم وعملهم مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وأضافت أن المتهم قام بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى” بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محقق نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الاتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وضمت الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم، (26.345 دولار أمريكى، و10.275 يورو، و14.410 ريال سعودى، و760.875 جنيه مصرى).


التحقيق مع متهم

مليون جنيه

اتجار بالعملة

الشئون المالية

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