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البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"CIB"..وتراجع السويس للأسمنت

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:00 م
البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"CIB"..وتراجع السويس للأسمنت محمد فريد - رئيس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.
 
وارتفع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركات البنك التجارى الدولى إلى 29.745 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع السويس للأسمنت إلى 32.553 مليون شهادة.
 
واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ المصرية للاتصالات عند 168.318 مليون شهادة، حديد عز عند 115.440 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 463.957 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 712.623 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 305.091 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 82.058 مليون شهادة.
 
كما استقر رصيد شهادات إيداع المجموعة المالية هيرميس عند 179.170 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.210 مليون شهادة، نعيم القابضة إلى 82.009 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 276.472 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، عامر جروب عند 301.088 مليون شهادة
 
 

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