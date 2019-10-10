سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك الدولى: 06% نسبة نمو إجمالى الناتج المحلى لدول الشرق الأوسط وانكماش إيران

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:16 م
البنك الدولى: 06% نسبة نمو إجمالى الناتج المحلى لدول الشرق الأوسط وانكماش إيران البنك الدولى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توقع خبراء الاقتصاد فى البنك الدولى تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالي لدول الشرق الأوسط  وشمال إفريقيا إلى 06% علم 2019 ، مقارنة بـ1.2% العام الماضى.
 
وذكر تقرير النمو الصادر عن البنك الدولى، ضمن نشرة المرصد الاقتصادي، أن تراجع النمو نتيجة الاضطرابات فى المنطقة بجانب انخفاض أسعار النفط.
 
كما توقع خبراء البنك الدولى مزيدا من الانكماش للاقتصاد الإيرانى نتيجة العقوبات الأمريكية، بجانب تخفيض توقعات نمو بعض الدول بنسبة 08% عن التوقعات السابقة.
 
وفيما يتعلق بنصيب الفرد توقع البنك الدولى انخفاض نصيب الفرد بنحو 09% مع زيادة الفقر حتى فى البلدان التى شهدت ارتفاعًا فى معدلات النمو، مما يتطلب إصلاحات عميقة وتحقيق النمو الأكثر شمولا.
 
وذكر البنك الدولى أن النمو الاقتصادي فى دولة جيبوتي سيكون الأعلى فى قارة أفريقيا بحلول عام 2021، حيث سيصل الى نحو 8% فيمل سيصل النمو فى مصر خلال نفس العام الى 6% ارتفاعًا من نحو 5.6% عام 2019.
 
كان البنك الدولي، رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.6% من 5.5% في توقعات سابقة، متوقعًا أن يستمر في الارتفاع ليصل إلى 5.8% عام 2020، ثم يواصل الصعود إلى 6% بحلول عام 2021.
 
وأرجع البنك في عدد أكتوبر 2019 من تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، معدلات النمو إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات لا سيما قطاعي السياحة والغاز.
 
وخفض البنك من توقعاته لمعدل التضخم السنوي إلى 13.9% في 2019، مقارنة مع 14.5% في نسخة أبريل 2019 من التقرير ذاته، منخفضًا من 21.6% في 2018، ليستمر في التراجع إلى 11% في 2020 و10% في 2021.

البنك الدولى

مصر

النمو

الاقتصاد المصري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى

الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى

مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا

مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا

مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى

مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج

ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج

الحياة بعد التكافل كرامة.. أهالى الفيوم يروون كيف جعل "تكافل وكرامة" العيشة هنية

الحياة بعد التكافل كرامة.. أهالى الفيوم يروون كيف جعل "تكافل وكرامة" العيشة هنية

المالية: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل

المالية: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل

صور.. شرطة البيئة والمسطحات تضبط 16 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

صور.. شرطة البيئة والمسطحات تضبط 16 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

إنجازات محمد صلاح تزين معرض "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا

إنجازات محمد صلاح تزين معرض "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا

زاهى حواس يعلن اكتشاف مقبرة الـ65 ومدينة صناعية متكاملة بوادى الملوك الغربى

زاهى حواس يعلن اكتشاف مقبرة الـ65 ومدينة صناعية متكاملة بوادى الملوك الغربى

إحصائية: 75% من أخبار "الجزيرة" مخصصة لمصر والسعودية و10% فقط عن إسرائيل

إحصائية: 75% من أخبار "الجزيرة" مخصصة لمصر والسعودية و10% فقط عن إسرائيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة