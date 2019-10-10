الاستثمار: عرض المناطق الحرة بالبوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية

كتبت هند مختار

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن البوابة الحكومية للخريطة الإستثمارية الصناعية تشمل عرض تفصيلى لكلا من التشريعات والإصلاحات التشريعية التى تتعلق بقطاع الاستثمار بجانب عرض لقانون الاستثمار الجديد وتعديلاته وعرض للمناطق الإستثمارية والمناطق الحرة وكل هذا متاح على البوابة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، عقب إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية أن هذه البوابة تهدف لإتاحة مناخ إستثمار به شفافية وحوكمة جيدة ومساواة فى عرض الفرص.

وأشارت إلى أن إتاحة المناطق الحرة والإستثمارية على البوابة يأتى فى ضوء التوجيهات لتشجيع الصادرات.

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بزيارة وفد الكونجرس أمس للعاصمة الإدارية الجديدة، شملت جولة فى مبانى العاصمة الإدارية ولقائهم بعدد من الشباب والمهندسين العاملين بالعاصمة، مؤكدة أن ردود أفعالهم كانت إيجابية للغاية لما لمسوه من إنجازات للمشروعات القومية المصرية.

وحول زيارتها المرتقبة الأسبوع القادم ضمن الوفد الوزارى لجولة رئيس الوزراء المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية، أوضحت أنه سيتم متابعة دعم البنك الدولى لبرامج الإصلاح الإقتصادى فى مصر والمشروعات التنموية التى تتعلق بالصرف الصحى والبنية التحتية والقضاء على العشوائيات والإسكان الإجتماعى، كما سيتم الدعوة والتنسيق مع المؤسسات الدولية للمشاركة فى مؤتمر أفريقيا المرتقب الشهر القادم.