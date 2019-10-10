سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الاستثمار: عرض المناطق الحرة بالبوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:10 م
الاستثمار: عرض المناطق الحرة بالبوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن البوابة الحكومية للخريطة الإستثمارية الصناعية تشمل عرض تفصيلى لكلا من التشريعات والإصلاحات التشريعية التى تتعلق بقطاع الاستثمار بجانب عرض لقانون الاستثمار الجديد وتعديلاته وعرض للمناطق الإستثمارية والمناطق الحرة وكل هذا متاح على البوابة باللغتين العربية والإنجليزية. 
 
 
وأضافت  الوزيرة فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، عقب إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية أن هذه البوابة تهدف لإتاحة مناخ إستثمار به شفافية وحوكمة جيدة ومساواة فى عرض الفرص. 
 
 
وأشارت إلى أن إتاحة المناطق الحرة والإستثمارية على البوابة يأتى فى ضوء التوجيهات لتشجيع الصادرات. 
 
 
ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بزيارة وفد الكونجرس أمس للعاصمة الإدارية الجديدة، شملت جولة فى مبانى العاصمة الإدارية ولقائهم بعدد من الشباب والمهندسين العاملين بالعاصمة، مؤكدة أن ردود أفعالهم كانت إيجابية للغاية لما لمسوه من إنجازات للمشروعات القومية المصرية.
 
 
وحول زيارتها المرتقبة الأسبوع القادم ضمن الوفد الوزارى لجولة رئيس الوزراء المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية، أوضحت أنه سيتم متابعة دعم البنك الدولى لبرامج الإصلاح الإقتصادى فى مصر والمشروعات التنموية التى تتعلق بالصرف الصحى والبنية التحتية والقضاء على العشوائيات والإسكان الإجتماعى، كما سيتم الدعوة والتنسيق مع المؤسسات الدولية للمشاركة فى مؤتمر أفريقيا المرتقب الشهر القادم. 

حجز الاراضى

البوابة الاليكترونية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الاراضى الصناعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

فردوس عبد الحميد: فاضل استبعدنى من فيلم حب فى الزنزانة.. والمخرج الكبير: مش ندالة منى

فردوس عبد الحميد: فاضل استبعدنى من فيلم حب فى الزنزانة.. والمخرج الكبير: مش ندالة منى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل تسليم الأهلى درع الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل تسليم الأهلى درع الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة