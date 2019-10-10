الاتحاد الأوروبى يحيل حكومة بولندا إلى محكمة العدل الأوروبية

أ ش أ

قرر الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس احالة حكومة بولندا الى محكمة العدل الأوروبية بسبب وضع قانون جديد بشأن انضباط القضاة البولنديين ينطوى على تهديد لاستقلالهم.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) ، فى نشرتها باللغة الانجليزية ، أن اللجنة الأوروبية أوضحت ، فى بيان أصدرته بهذا الصدد ، أن القانون الجديد لا يوفر الضمانات الكافية لحماية القضاة من سيطرة السياسيين.



وتعتبر هذه هى المرة الثالثة التى يتم فيها احالة الحكومة البولندية الى محكمة العدل الأوروبية بسبب مسائل تتعلق بالسلطة القضائية ، والتى تأتى قبيل اجراء الانتخابات العامة فى بولندا يوم الأحد القادم ، والمتوقع أن يفوز فيها حزب "القانون والعدالة" الحاكم بفترة ثانية فى الحكم.