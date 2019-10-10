سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الإعلان عن 3 قرارات تنظيمية للانتخابات الرئاسية المقبلة بالجزائر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:43 م
الإعلان عن 3 قرارات تنظيمية للانتخابات الرئاسية المقبلة بالجزائر صندوق انتخابى
الجزائر /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية الجزائرية، اليوم الخميس، 3 قرارات للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية، من خلال تحديد كيفية إعداد القوائم الانتخابية وبطاقة الناخب وتصويت الجزائريين بالخارج.

ويحدد القرار الأول كيفية وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المرشحين واطلاع الناخب عليها، ويحدد القرار الثانى كيفية إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها، ويتعلق القرار الثالث بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين فى الخارج، وسير وتشكيل اللجان الانتخابية المتمثلة فى لجنة مراجعة القوائم الانتخابية المكلفة بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات.

 


قرارات تنظيمية

الانتخابات الرئاسية

الجزائر

أخبار الجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

فردوس عبد الحميد: فاضل استبعدنى من فيلم حب فى الزنزانة.. والمخرج الكبير: مش ندالة منى

فردوس عبد الحميد: فاضل استبعدنى من فيلم حب فى الزنزانة.. والمخرج الكبير: مش ندالة منى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة