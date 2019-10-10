الإعلان عن 3 قرارات تنظيمية للانتخابات الرئاسية المقبلة بالجزائر

الجزائر /أ ش أ/

نشرت الجريدة الرسمية الجزائرية، اليوم الخميس، 3 قرارات للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية، من خلال تحديد كيفية إعداد القوائم الانتخابية وبطاقة الناخب وتصويت الجزائريين بالخارج.

ويحدد القرار الأول كيفية وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المرشحين واطلاع الناخب عليها، ويحدد القرار الثانى كيفية إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها، ويتعلق القرار الثالث بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين فى الخارج، وسير وتشكيل اللجان الانتخابية المتمثلة فى لجنة مراجعة القوائم الانتخابية المكلفة بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات.