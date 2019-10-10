الأوقاف تنظم قافلة دعوية إلى محافظة المنيا غدًا

تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية كبرى من علماء الأوقاف ، تجوب قرى ومدن محافظة المنيا ، غدًا الجمعة : (12 صفر 1441هـ – 11 أكتوبر 2019م)، يتحدثون بصوت واحد عن: "فقه بناء الدول"، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.
ويشارك فى القافلة الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر، مدير عام الإرشاد الديني والمكتبات، ود.محمد أحمد حامد عبد الصمد، مدير إدارة الوثائق والمكتبات، و د. محمد عبد الحميد خطاب، عضو الإدارة العامة للإرشاد الديني، والشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة، مدير مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية.
و تضم القافلة 10 علماء هم: "حسن عبد ربه عبد الرحيم، مديرية أوقاف المنيا، و شعبان عبد العظيم علي مديرية أوقاف المنيا و محمد كامل محمد مرسي، مديرية أوقاف المنيا، و رجب خلف صابر، مديرية أوقاف المنيا، و محمود عبد الرحيم عبد الصمد، مديرية أوقاف المنيا، و محمد حسين محمد عبد الرحمن، مديرية أوقاف القاهرة، و محمد عبد الوهاب المهدي، مديرية أوقاف القاهرة و عصام أبو الفضل عبد الملك، مديرية أوقاف القاهرة، و عمر محمد إبراهيم مديرية أوقاف بني سويف و محمد حسن عبد الوهاب مديرية أوقاف بني سويف".
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