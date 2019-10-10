الأوقاف تنظم قافلة دعوية إلى محافظة المنيا غدًا

كتب - إسماعيل رفعت

تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية كبرى من علماء الأوقاف ، تجوب قرى ومدن محافظة المنيا ، غدًا الجمعة : (12 صفر 1441هـ – 11 أكتوبر 2019م)، يتحدثون بصوت واحد عن: "فقه بناء الدول"، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

ويشارك فى القافلة الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر، مدير عام الإرشاد الديني والمكتبات، ود.محمد أحمد حامد عبد الصمد، مدير إدارة الوثائق والمكتبات، و د. محمد عبد الحميد خطاب، عضو الإدارة العامة للإرشاد الديني، والشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة، مدير مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية.