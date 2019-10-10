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الأرصاد اليابانية تحذر من إعصار قوى يهدد مباريات كأس العالم للرجبى 2019

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:36 ص
الأرصاد اليابانية تحذر من إعصار قوى يهدد مباريات كأس العالم للرجبى 2019 إعصار ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية فى اليابان، من إعصار قوى قد يعصف بالجزيرة الرئيسية في البلاد نهاية الأسبوع، مما قد يؤثر على مباريات بطولة كأس العالم للرجبى، وحركة المرور فى منطقة واسعة.

وتتوقع الهيئة - وفقا ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس، أن يضرب إعصار (هاجيبس) غربى اليابان وشرقها يومي السبت والأحد المقبلين، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لتجنب أى خطر يهدد حياتهم.

وكان إعصار (هاجيبس) التاسع عشر لهذا الموسم يتحرك - الليلة الماضية - ببطء فوق المياه بالقرب من سلسلة جزر (أوجاساوارا) في المحيط الهادئ، وبلغ الضغط الجوي في مركزه 915 هكتوباسكال، ووصلت سرعة الرياح إلى 270 كم فى الساعة.. ومن المحتمل أن تضعف شدة الإعصار تدريجيا.. بينما يتحرك شمالًا بسبب درجات حرارة مياه البحر الباردة.

ومن المتوقع أن تكون شدة الإعصار لدى وصوله إلى (الأرخبيل) الياباني مماثلة لإعصار (فاكساي) والذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مقاطعة (تشيبا) بالقرب من العاصمة (طوكيو) عندما وصل إلى اليابسة سبتمبر الماضي، أو إعصار (جيبى) الذي غمر محطة وممرًا في مطار (كانساي) الدولي في سبتمبر من العام الماضى.. وقد يشهد المحيط الهادئ أمطارًا غزيرة غدا حتى يمر الإعصار، وحذرت هيئة الأرصاد من الفيضانات الناجمة عن موجات المد والجزر العاتية.

 


اعصار

اليابان

كأس العالم للرجبى

اعصار هاجيبس

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