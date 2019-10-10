اقتصاد البرازيل يسجل انخفاض حاد لأول مرة منذ 1998

سجل الاقتصاد البرازيلى انكماشًا بنسبة 0.04 % فى سبتمبر الماضى ، وهو أدنى معدل منذ عام 1998، ويعزى هذا الانكماش إلى الانخفاض الحاد فى تكاليف الأغذية والمشروبات ، والذى انخفض للشهر الثانى على التوالى، حسبما قالت صحيفة "كلارين" الإسبانية.

وأوضح رئيس مؤشرات الأسعار للمعهد البرازيلى للجغرافيا والإحصاء IBGE، بيدرو كيسلانوف أن الانكماش الذى حدث الشهر الماضى يتعارض مع المؤشرات الإيجابية التى كانت فى سبتمبر العام الماضى.

ويبلغ تراكم التضخم فى الأشهر التسعة من العام الجارى بنسبة 2.49%،وانخفضت الاسعار فى قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 0.43%، والأجهزة المنزلة بنسبة 0.76% بينما أسعار الادوات الصحية والعناية الشخصية سجلت ارتفاع بنسبة 0.58%، وذلك وفقا للمعهد البرازيلى للجغرافيا والإحصاء.

وأشار المعهد إلى أن بيانات التضخم فى البرازيل تواصل الارتفاع حيث فى أغسطس الماضى سجل 0.11% ، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع ان ينمو الاقتصاد البرازيلى بنحو 0.8% هذا العام وحوالى 2% فى عام 2020 مع انخفاض معدلات التضخم عن 4% سنويا.