اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الخميس، في مقدمتها تغطية للعدوان التركى على الأراضى السورية، وتأكيد الرئيس السيسي رفض مصر للعدوان التركي على سوريا.





الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا





ترامب محذرا أردوغان: "إذا لم تلتزم تركيا بالقواعد سنشدد العقوبات"





استشهاد 17 مدنيا نتيجة العدوان التركى على سوريا.. ونزوح 60 ألف مدنى بعيدا على القصف





الحكومة تطلق بوابة إلكترونية لحجز الأراضى الصناعية وتوفير 2100 فرصة





مجلس الوزراء يؤكد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهات المستهدفة.. وإحالة المتقاعسين للنيابة





المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه





البولندية توكاركوك والنمساوى هاندكه يحصدان نوبل للأدب لعامى 2018 /2019





غدا.. ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ ااﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ والعظمى بالقاهرة 32 درجة





صدمة فى الوسط الفنى لرحيل المخرج شوقى الماجرى.. سفارة تونسى بالقاهرة تؤكد عدم وجود معوقات لنقل الجثمان





الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى