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اعتماد الحيز العمرانى لـ68 عزبة ونجع جديدة بإجمالى 244 حيز بالأقصر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:31 م
اعتماد الحيز العمرانى لـ68 عزبة ونجع جديدة بإجمالى 244 حيز بالأقصر المهندسة هناء العربى مدير التخطيط العمراني بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت المهندسة هناء العربى مدير  التخطيط العمراني بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة تنفيذ أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرارين الوزاريين رقمى "169_ 502" لسنة 2016 والمختصة بمراجعة وإعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية، أنه تم الإنتهاء من إعتماد الحيز العمرانى لعدد 68 عزبة ونجع بجميع مراكز ومدن المحافظة، وبذلك يصل ما تم إعتماده وإستلامه خلال 6 أشهر فقط 244 حيز عمرانى جديد للعزب والنجوع على مستوى المحافظة، وجاء ذلك نتيجه المتابعة المباشرة والمستمرة من المهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة.

وأضافت هناء العربى، أنه بناءاً على البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة بخصوص الأحوزة العمرانية للكفور والعزب والنجوع، يتم تثبيت علامات الأحوزة العمرانية الجديدة بمعرفة مديرية المساحة بالأقصر فى حضور مندوبى" التخطيط العمراني والزراعة والأملاك والوحدات المحلية"، وتحرير محاضر تسليم لهذه العلامات وتسليمها للتخطيط العمران،ى وعلى ذلك يتم البدء في إستخراج تراخيص البناء بتلك العزب والنجوع دون الإنتظار لعمل المخططات الإستراتيجية والتفصيلية، حيث أن العزب والنجوع لايتم عمل مخططات لها.

ومن الجدير بالذكر أن من ضمن الأحوزة الجديدة التى تم إستلامها "الحيز العمرانى للبنى الجديد والبنى القديم والقباحى الشرقى والترعة الشرقى بمدينة الأقصر - والخضيرات والساحة الرضوانية والروافعه الشرقية بمركز البياضية"، وتسليمها إلى المهندس يحيى عبدالمنعم أبو زيد رئيس مشروعات الصرف الصحي بالأقصر، وبذلك تم حل أزمة الصرف الصحى بتلك المناطق، وجاري إستكمال إعتماد باقى الأحوزة العمرانية الخاصة بالمحافظة، والمحافظة توجه كامل الشكر للهيئة العامة للتخطيط العمرانى ممثلة فى المهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومهندسي الهيئة.


الاقصر

اخبار الاقصر

الاحوزة العمرانية بالاقصر

حيز عمراني لنجوع وقري الاقصر

الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

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