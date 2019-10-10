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اعتقال شخصين على صلة بمحامى ترامب الشخصى بسبب مخالفات مالية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:29 م
اعتقال شخصين على صلة بمحامى ترامب الشخصى بسبب مخالفات مالية رودى جوليانى محامى ترامب
واشنطن (رويترز)

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قال متحدث باسم مكتب ممثل الادعاء الأمريكى فى مانهاتن، اليوم الخميس، إن رجلى أعمال من مانهاتن على صلة برودى جوليانى المحامى الشخصى للرئيس دونالد ترامب اعتقلا بسبب انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وأضاف المتحدث أن ليف بارناس وإيجور فرومان اعتقلا فيما يتعلق بقضية فى نيويورك تخص قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وقال مصدر مطلع إن الرجلين كانا يعتزمان السفر إلى فيينا أمس الأربعاء.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن الرجلين من المتوقع أن يمثلا أمام محكمة اتحادية فى فرجينيا اليوم.

وتفيد ملفات محكمة اتحادية فى نيويورك بأن بارناس وفرومان تآمرا على "ضخ أموال أجنبية لمرشحين فى مناصب اتحادية وبالولايات"، ورفض جون دود محامى الرجلين التعليق على الاتهامات.

وبارناس رجل أعمال أوكرانى وفرومان مستثمر عقاري. ووفقا للعديد من التقارير الإعلامية ساعد الرجلان فى تقديم جوليانى للدوائر السياسية العليا فى أوكرانيا.

وجاء اعتقالهما فى الوقت الذى يجرى فيه مجلس النواب الذى يقوده الديمقراطيون تحقيق مساءلة للرئيس الجمهوري. ويتعلق التحقيق بطلب ترامب من رئيس أوكرانيا فى اتصال هاتفى فى يوليو التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن وهو منافس ديمقراطى محتمل فى انتخابات الرئاسة عام 2020.

 

 


اعتقال شخصين

محامى ترامب

مخالفات مالية

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