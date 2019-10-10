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اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:00 م
اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى تحليل
كتبت فاطمة ياسر

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عند التعرض لبعض المضاعفات الصحية كالنزيف أو مشاكل في المعدة أو القلب، يقوم الطبيب المعالج بطلب إجراء تحليل "CRP"، ويبدأ المريض في السعي والكشف عن أسرار هذا التحليل، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة ووفقا لموقع " medlineplus".

عندما يطلب الطبيب من المريض إجراء تحليل "CRP" عادة في هذه الحالة يكون لديه شك في وجود التهاب أو عدوي لدي الشخص المصاب، كمشاكل في المفاصل أو المناعة أو الأمعاء والقولون والنزيف، فيتم أخذ عينة من وريد الشخص وإجراء التحليل.

تحليل CRP أو الـC-reaktif protein هو بروتين  يقوم الكبد بإفرازه ويزداد نسبته عند التعرض لعدي أو التهاب، ولذا يقوم الطبيب بطلب معرفة نسبته بالدم للتعرف علي حقيقة الأمر.

تحليل CRP
تحليل CRP

وعند تعرض المريض لبعض المشاكل الصحية في الأمعاء أو المناعة أو التهاب الحوض أو أمراض القلب أو التهاب المفاصل، يقوم الطبيب بطلب هذا التحليل لمعرفة نسبته، وتحديد نوع العلاج الذي يقوم يساعد في تنظيم نسبته مرة أخري في الدم، فإذا كانت النسبة عالية فهذا يعد دليل علي وجود عدوي شديدة وعندما تنخفض نسبته يكون دليلا علي الشفاء.

وقد يرتفع نسبة " CRP" في الدم في حالة تناول حبوب منع الحمل أو الأدوية الهرمونية الأخرى أو في حالة تأخر الحمل، وكما أن بعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يعانون من ارتفاع نسبته.

 


تحليل CRP

اسباب إجراء تحليل CRP

CRP

اليوم السابع بلس

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