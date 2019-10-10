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اضبط مخالفة.. قمامة ومخلفات بناء تغلق الطريق العام بحى المناخ فى بورسعيد

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:00 ص
اضبط مخالفة.. قمامة ومخلفات بناء تغلق الطريق العام بحى المناخ فى بورسعيد جانب من القمامة
بورسعيد محمد فرج

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رصد "اليوم السابع" شكوى سكان منطقة الحرية بدائرة حى المناخ من تراكم القمامة ومخلفات البناء التى تغلق الطريق العام المؤدى إلى مسجد أبو الدحداح، فضلا عن طفح مياه المجارى والفئران التى تكشر عن أنيابها وسط تجاهل الجهات المعنية لشكواهم ولكن دون جدوى.

وقال عدد من سكان منطقتى الحرية الجديدة والقديمة الكائنة بمحيط مسجد أبو الدحداح خلال شكواهم لـــ"اليوم السابع" إن الفئران التى تكشر عن أنيابها بالشوارع ووسط تجمعات القمامة ومداخل العمارات وبين السيارات، فضلا عن الروائح الكريهة التى تنبعث من القمامة بجانب مخلفات البناء التى تعد مأوى للقوارض والحشرات الزاحفة ومصدر للأوبئة التى تفتك بصحة العامة ورغم العديد من الشكاوى التى أرسلت للقائمين على البيئة بحى المناخ لم يتحرك أحد.

وناشد عدد من سكان منطقة "الحرية" الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ للتدخل لرفع مخلفات البناء من الطريق العام التى تعد مأوى للفئران والحشرات الزاحفة فى ظل غياب المسئولين بمكافحة القوارض والحشرات رحمة بالأطفال.


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