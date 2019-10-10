اصابة 13 فى تصادم سيارتين بالطريق الدولى الساحلى فى كفر الشيخ

أصيب 13 شخص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة أجرة بالطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ ، تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى مرفق إسعاف كفرالشيخ ،إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة، بأخرى نصف نقل بالطريق الدولي الساحلي، بالبرلس ،ووجود مصابين، وتم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، وتم تحويل 5 منهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقيهم العلاج اللازم،وتحرر المحضر الازم ،وجاري العرض على النيابة العامة.