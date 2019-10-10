استمرار فتح الباب أمام طلبات التصالح في مخالفات البناء ببورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جميع الإدارات المعنية بالمحافظة باستمرار قبول الطلبات وفتح الباب أمام طلبات التصالح في مخالفات البناء في جميع أحياء المحافظة.

كما وجه الإدارات القانونية بسرعة البحث والبت في هذه الطلبات طبقا لتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كما طالب المحافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بمتابعة جميع المشروعات القائمة في مجال البناء وتوجيه القائمين عليها بتوفيق أوضاعهم في طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المباني المخالفة.