سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد 4 مدنيين و اصابة 4 فى قصف تركى لمحيط "تل أبيض" السورية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:01 م
استشهاد 4 مدنيين و اصابة 4 فى قصف تركى لمحيط "تل أبيض" السورية العدوان التركى على سوريا
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا، استشهاد 4 مدنيين و إصابة 4 أخرين فى محيط منطقة تل أبيض، نتيجة قصف العدوان التركى على سوريا .

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها أكدت الخارجية المصرية أمس الأربعاء ، إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

 

ودعت مصر  ،المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

 


سوريا

تركيا

سوريا وتركيا

سوريا الان

العدوان التركى على سوريا

العدوان التركى

حرب سوريا

أخبار سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تحذر تركيا من عواقب هجومها فى سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:52 م

زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونجرس ينتقد قرار ترامب بالانسحاب من سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:33 م

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف تصعيد الصراع فى سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:01 م

عدوان تركيا على سوريا يتوالى.. عشرات الضحايا فى قصف مدفعى وجوى يستهدف منازل مدنيين.. سوريا الديمقراطية تتصدى وتسقط طائرة وتعتقل خلية تابعة للأتراك.. ومسئول كردى: مرتزقة أنقرة يستهدفون حقول نفط وتهريب دواعش

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:01 م

تظاهرات حول العالم ضد العدوان التركى على سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة