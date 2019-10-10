اختيار 4 أساتذة بجامعة بنى سويف من أفضل المحكمين الدوليين على مستوى العالم

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اختيار أربعة أساتذة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف كأفضل 1% من المحكمين الدوليين للأبحاث على مستوى العالم للعام الثانى على التوالى.

وأشار رئيس الجامعة فى بيان له إلى أن هذه الجوائز تهتم بمتابعة وتقييم نشاط الباحثين عالميا وتعطى إحصائيات عن عدد الأوراق البحثية التى قاموا بتحكيمها ومستوى تحكيمهم، ويتم الإعلان عنها كل عام فى شهر سبتمبر من خلال موقع publons التابع ل Clarivate Analytics.

ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى الأساتذة، الدكتور وليد الروبى رئيس قسم علوم المواد وتكنولوجيا النانو بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة والدكتور كريم المنوفى مدرس بقسم الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور ياسر جاد الحق مدرس مساعد بقسم علوم المواد وتكنولوجيا النانو بذات الكلية والدكتور مصطفى أبو خضرة مدرس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم لما بذلوه من مجهود لرفع اسم الجامعة.

وأعرب الباحثون عن سعادتهم لحصولهم على هذا اللقب، وافتخارهم أن يتم الإشارة لاسم الجامعة واسم مصر فى المحافل العلمية الدولية، ما يؤكد قدرة العلماء والباحثين المصريين على المنافسة فى كافة المجالات ، مع نظرائهم من دول العالم.