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احصائية: ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمراهم بين 10 و11 سنة يعانون من زيادة الوزن

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:30 م
احصائية: ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمراهم بين 10 و11 سنة يعانون من زيادة الوزن السمنة فى الأطفال فى انجلترا
كتبت إيناس البنا

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كشفت دراسة انجليزية عن أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 عامًا أصبحوا أكثر بدانة من أي وقت مضى.

ووفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" تشير الأرقام إلى أن أكثر من ثلث الأطفال في سن الـ 6  يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، كما أظهرت أن الأطفال يكون أكثر عرضه للإصابة بالسمنة 4 أضعاف إذا كانوا يعيشون في منطقة فقيرة ، مقارنة بمنطقة غنية.

خبر ديلى ميل عن السمنة فى الاطفال
خبر ديلى ميل عن السمنة فى الاطفال

 

وتشير أحدث بيانات NHS إلى أن 24.6 % من الأطفال في سن السادسة يعانون من السمنة المفرطة وهذا الرقم أعلى 3 مرات من 12 سنة مضت.

وأظهرت البيانات أيضا أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 5  سنوات أكثر سُمناً مما كانوا عليه في العام الماضي، وبشكل عام يعاني 22.6 % من الأطفال الصغار من زيادة الوزن أو السمنة، ، مقارنة بنسبة 22.4 % العام الماضي.

وقال سيمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي لـ NHS: للخدمات الصحية البريطانية " توضح هذه الأرقام أننا كدولة  لسنا على الطريق الصحيح لتحقيق هدف الحكومة المعقول المتمثل في خفض نسبة السمنة لدى الأطفال إلى النصف".

وحذر التقرير من ضرورة خفض معدلات السمنة إلى النصف فى الاطفال بحلول عام 2030 ، بعد ان أظهرت البيانات اتساع الفجوة بين معدلات السمنة لدى الأطفال في المناطق الأكثر حرمانًا

ويعتبر الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للمعاناة من سوء تقدير الذات، والتنمر في مرحلة الطفولة، بالإضافة إلى أنه يزيد لديهم خطر الإصابة بأمراض خطيرة بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان.

 


السمنة

مرض السكرى

البدانة فى الاطفال

أمراض القلب

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