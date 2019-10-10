اتحاد الغرف الروسية: إنشاء بنك للمعلومات عن حركة التجارة والسلع المتبادلة

كتب إسلام سعيد

قال سيرجي كافارين رئيس الاتحاد الفيدرالي للغرف التجارية الصناعية الروسية خلال منتدى الأعمال المصرى الروسى الذى نظمة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربى اليوم الخميس، حرصة الشديد على التعاون مع الاتحاد والغرف التجارية فى وضع الية عمل مشتركة لحل كافة المعوقات التى تواجة انسياب حركة التجارة بين مصر وروسيا.

وأشار خلال كلمته إلى الاتفاق على إنشاء بنك للمعلومات عن حركة التجارة والسلع المتبادلة لزيادة الصادرات وخلق فرص تصديرية للبلدين وأيضا التوسع فى المشاركة فى المؤتمرات والمعارض لتعريف رجال الأعمال بكامل المعلومات عن أسوق دولهما.

وأشار إلى حرص بلادة على زيادة التعاون الموجود بالفعل فى العديد من المشروعات المشتركة فى محطة الضبعة ومنطقة قناة السويس من خلال المنطقة الصناعية الروسية التى تتيح اقامة العديد من المشروعات المشتركة وكذا مشروع تجميع قاطرات الركاب.

وأضاف بقوله: "بدأنا عصر جديد للتعاون المشترك بين البلدين من خلال اتفاق الرئيسين السيسي وبوتين على عدد من المشروعات الكبرى معربا عن أمله فى زيادة التبادل التجاري بين البلدين وحل المشاكل الجمركية التى تعوق انسياب البضائع، مؤكدا أهمية توفير المعلومات وتوفيرها لرجال الأعمال عن الفرص الاستثمارية المتاحة.