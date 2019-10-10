إلغاء مباراتين للرجبى بسبب إعصار هاجيبس فى اليابان

طوكيو (أ ش أ)

قرر منظمو كأس العالم للرجبى فى خطوة غير مسبوقة، اليوم الخميس، إلغاء مباراتين من البطولة بسبب الأثر المتوقع لإعصار هاجيبس فى اليابان.

وقال مدير البطولة آلان جيلبين - فى مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة طوكيو، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إنه تم إلغاء مباراة كانت مقررة السبت المقبل بين نيوزيلندا وإيطاليا فى مدينة تويوتا من محافظة آيتشى وسط اليابان ومباراة أخرى بين إنجلترا وفرنسا فى محافظة يوكوهاما بالقرب من العاصمة فى نفس اليوم.

وأضاف جيلبين "استنادًا إلى أحدث المعلومات المفصلة من خبراء الطقس، من المتوقع أن يكون هاجيبيس هو أكبر إعصار فى موسم 2019 ومن المرجح أن يتسبب فى حدوث اضطرابات كبيرة فى العاصمة طوكيو ويوكوهاما ومدينة تويوتا طوال يوم السبت المقبل، مما قد يؤدى إلى توقف أو شلل مرورى".

وتابع قائلا "إن الاتحاد الدولى للرجبى واللجنة المنظمة لبطولة العالم للرجبى فى اليابان لعام 2019 اتخذا القرار الصعب بإلغاء المباريات فى المناطق المتأثرة لأسباب تتعلق بالسلامة ولكنه القرار الأنسب.