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إخلاء سبيل ولى أمر طالبة تعدى على مُدرسة لمنع ابنته من دخول الحمام بشبرا الخيمة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:26 م
إخلاء سبيل ولى أمر طالبة تعدى على مُدرسة لمنع ابنته من دخول الحمام بشبرا الخيمة اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية
القليوبية - فريق المحافظات

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قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض إخلاء سبيل ولي أمر طالبة بمدرسة الشهيد محمود كعيب بمجمع إسكو للتعليم الأساسي بشرق شبرا الخيمة من سرايا النيابة العامة وتصالحi بعد قيامه بالاعتداء على معلمة الفصل بالسب.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بقيام ولي أمر طالبة بالتعدي بالسب على مُدرسة وادعائه أن معلمة الفصل منعت ابنته من النزول إلى "الحمام" ما تسبب في تبول الطالبة على نفسها".

ونفت إدارة المدرسة رفض المعلمة خروج الطالبة مؤكدة أن التلميذة حينما طلبت من المعلمة النزول إلى الحمام كانت هناك أصوات عالية بالفصل ولم تسمعها المعلمة وعند تكرار الطالبة طلبها وافقت المعلمة على ذهابها إلى الحمام إلا أن التلميذة لم تتمالك نفسها أثناء نزولها على السلم و"تبولت على نفسها" وعلى الفور تواصلت المدرسة مع ولي أمر الطالبة الذي حضر على الفور.

وأوضحت الإدارة أنه عند إيضاح الواقعة لم يستمع الطرف الآخر إلى التفاصيل وتعدوا على المُدرسة بالسب وتم تحرير محضر بالواقعة وتوجهوا لقسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة وأحالتهم النيابة العامة قرروا التصالح وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.

 

 

 

 

 


شبرا الخيمه

مشاجرة

طالبة

ولي أمر يتعدى علي مدرسة

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