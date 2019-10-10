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إخلاء سبيبل كميائى بالشرقية لإدارته مصنع أدوية بدون ترخيص بكفالة مالية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:38 ص
إخلاء سبيبل كميائى بالشرقية لإدارته مصنع أدوية بدون ترخيص بكفالة مالية جانب من الأدوية المضبوطة
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة قسم أول الزقازيق، برئاسة أحمد رجب، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل  كميائى، لقيامه بإدارة مصنع لتصنيع الأدوية بدون ترخيص ، بكفالة مالية 3000 جنيه، على ذمة التحقيقات، وطلبت الإستعلام من التفتيش الصيدلى عن الأوراق التى قدمها الكيمائى تفيد إدارته المصنع بترخيص، ومدى صحة الأوراق المقدمه منه.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء إبراهيم عبد الغفار، نائب مدير الأمن، يفيد إخطارا من قسم التفتيش الصيدلي ومباحث التموين بالتحفظ علي " م ع " 35 سنة كميائي مقيم دائرة قسم أول الزقازيق لإداراته مصنع أدوية بدون ترخيص، وتحرر المحضر رقم 12298 جنح قسم أول الزقازيق، جنح أمن دولة طوارئ.

البداية عندما ورد معلومات سرية لقسم التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالشرقية، عن قيام الكميائي بإتخاذ منزل والد زوجته مصنع لتصنيع الأدوية بدون ترخيص، وتوجهت مأمورية من قسم التفتيش الصيدلي، مكونة من كل من  الصيادلة  فريق الحملات، رندا حسن العطار، و أحمد محمد إسماعيل، ومحمود سعيد الشبراوي،  بالتنسيق مع العميد ،عاطف هيكيل، رئيس مباحث التموين، وبعد إذن النيابة العامة، تم تفتيش المكان وتم العثور علي أدوية غير مصرح بتداولها من وزارة الصحة وتم تحرير 3 محاضر للكميائي منها غش تجاري عن طريق طمس تواريخ الأدوية من العبوات منتهية الصلاحية والتلاعب في تاريخ التصنيع، وإدارة مصنع بدون ترخيص وتبين أنه يحصل علي المواد الخام ليلا من خلال شركاء معاه جاري تحديدهم، وتم إحالته إلي النيابة العامة.

 

 

 


الشرقية

مصنع أدوية

نيابة قسم اول الزقازيق

ادوية بدون ترخيص

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