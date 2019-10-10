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إحباط محاولة خطف طفلة أمام مدرسة ابتدائى بقرية بشبين القناطر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:39 م
إحباط محاولة خطف طفلة أمام مدرسة ابتدائى بقرية بشبين القناطر خطف - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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نجح أهالى قرية طحوريا مركز شبين القناطر فى إحباط محاولة سرقة طفلة عقب خروجها من مدرسة طحوريا الابتدائية، حيث حاول شخص اصطحابها خلفه على دراجة نارية ووسط صرخاتها، تجمع الأهالى وقاموا بضبطة وتحرير الطفلة منه واصطحابة لمركز شرطة شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا بضبط عاطل يقود دراجة نارية وحاول اختطاف طفلة بالصف الأول الابتدائى عقب خروجها من مدرسة قرية طحوريا الابتدائية التابعة لمدينة شبين القناطر، واصطحبها خلفه على دراجة نارية حوزتة، ولكن صرخات الطفلة تجمع الأهالى على إثرها وقاموا باستخلاصها منه واصطحابة لمركز شرطة شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.

وطالب أهالى قرية طحوريا التابعة لمدينة شبين القناطر،اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، بضرورة عمل دوريات أمنية تجوب مدارس القرية حرصا على حياة الأطفال وإرهاب الخارجين عن القانون لعدم تكرار مثل ذلك الواقعة.

 

 


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القليوبية

شبين القناطر

مديرية أمن القليوبية

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