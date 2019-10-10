إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق فى مصر الجديدة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة شريف عيسوى، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة 3 شقق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بأن "علاء. أ. ف"، 26 سنة، عاطل ومقيم حارة محمد دياب ـ دائرة قسم شرطة الشرابية والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما "سرقة مسكن" الشرابية وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب "التسلق".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب..

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وتولت النيابة العامة التحقيق.