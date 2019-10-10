إجراءات جديدة لـ"البحوث الزراعية" لزيادة إنتاج الزيوت.. اعرف التفاصيل

ينشر "اليوم السابع"، عددًا من الإجراءات الجديدة التى يتبعها مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، لزيادة مساحات المحاصيل الزيتية لاستخلاص وإنتاج الزيوت للحد من الفجوة الاستيرادية وزيوت الطعام وزيادة الإنتاج .

- مراجعة التركيب المحصولى الزراعى للمحاصيل الزيتية.

-التوسع فى زراعة المحصول الزيتى بالأراضى المستصلحة الجديدة.

-زراعة المحصول بمشروع غرب المنيا لاستخلاص الزيتوت.

-عمل برامج تربية وأصناف مبكرة النضج لزيادة الإنتاج.

-التوسع فى زراعة الذرة والكانولا ودوار الشمس وبذور القطن وفول الصويا .

-زيادة المساحات المنزرعة من محصول الزيتون بالأراضى المستصلحة الجديدة.

-التوسع فى نشر نمط الزراعة المكثفة، يسمح باستخدام النظم الآلية فى الحصاد لتحقيق إنتاجية أعلى .

-زيادة المساحات المنزرعة بالسمسم والفول السودانى

-التوجه فى زراعة نبات "الكانولا" فى مصر يساهم فى زيادة إنتاج.

-التوسع فى زراعات الفول الصويا وعباد الشمس محمل على بعض الزراعات .

-زراعة نخيل الزيت، بعد تنفيذ خطة بحثية لتربية هذا النوع من النخيل.