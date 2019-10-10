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إجراءات جديدة لـ"البحوث الزراعية" لزيادة إنتاج الزيوت.. اعرف التفاصيل

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:00 ص
إجراءات جديدة لـ"البحوث الزراعية" لزيادة إنتاج الزيوت.. اعرف التفاصيل وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عددًا من الإجراءات الجديدة التى يتبعها مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، لزيادة مساحات المحاصيل الزيتية لاستخلاص وإنتاج الزيوت للحد من الفجوة الاستيرادية وزيوت الطعام وزيادة الإنتاج .

- مراجعة التركيب المحصولى الزراعى للمحاصيل الزيتية.

-التوسع فى زراعة المحصول الزيتى بالأراضى المستصلحة الجديدة.

-زراعة المحصول بمشروع غرب المنيا لاستخلاص الزيتوت.

-عمل برامج تربية وأصناف مبكرة النضج لزيادة الإنتاج.

-التوسع فى زراعة الذرة والكانولا ودوار الشمس وبذور القطن وفول الصويا .

-زيادة المساحات المنزرعة من محصول الزيتون بالأراضى المستصلحة الجديدة.

-التوسع فى نشر نمط الزراعة المكثفة، يسمح باستخدام النظم الآلية فى الحصاد لتحقيق إنتاجية أعلى .

-زيادة المساحات المنزرعة بالسمسم والفول السودانى

-التوجه فى زراعة نبات "الكانولا" فى مصر يساهم فى زيادة إنتاج.

-التوسع فى زراعات الفول الصويا وعباد الشمس محمل على بعض الزراعات .

-زراعة نخيل الزيت، بعد تنفيذ خطة بحثية لتربية هذا النوع من النخيل.

 

 

 

 

 


نخيل الزيت

انتاج الزيتوت

البحوث الزراعية

مشروع غرب المنبا

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