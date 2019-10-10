أهالي الشرقية يطالبون بزيادة عربات قطارات خط الشرق وإنهاء معاناة الركاب

وقال محمود نصر أحد أهالي مركز فاقوس لـ"اليوم السابع " ، إن قطارات خط الشرق بالمحافظة عموما ، بالأخص قطار خط " ابوكبير / فاقوس / الصالحية "، هي وسيلة المواصلات الوحيدة التي يعتمد عليها الطلاب من جميع القري للوصول إلى الجامعات، ومثلهم الموظفين ، إلا أن العربات عددها محدود ولا تناسب الأعداد الكبيرة للطلاب، حيث يضطر بعضهم بالتصرف بسلوكيات خاطئة من بينهما التعلق علي الأبواب أو بين العربات فيتعرضون للمخاطر.

وأضاف أحد الطلاب أنهم يتعرضون للكثير من المخاطر بسبب التكدس، وبعضهم يضطرون للتعلق الأبواب أو الشبابيك للهروب من الزحام ، مشيرا إلى وفاة الطالب محمد حمدي من كفر الحاج عمر مركز فاقوس ، نتيجة حادث مؤسف بعدما اختل توازنه وسقط من إحدى العربات.

من ناحيته، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه يولي كل الاهتمام للمشكلات التي تخص الطلاب وتوفير وسائل مواصلات مناسبة لهم ، وأنه خصص مجموعة من الأتوبيسات لنقل الطلاب من الجامعة حتى موقف الزراعة بالزقازيق وبأجرة مخفضة، كما تمت مخاطبة هيئة السكك الحديد بضرورة الاهتمام بزيادة أعداد عربات قطارات خطوط الشرق المارة بالمحافظة لتناسب أعداد الركاب من الطلاب.

من جانبه ، أفاد مصدر مسئول بمنطقة شرق الدلتا بهيئة السكك الحديدية ، لـ" اليوم السابع "، بأنه جاري زيادة أعداد عربات القطار رقم 196 ، ورقم 170 خط الشرق " فاقوس / الصالحية من 6 عربات الي 8 عربات، لافتا ضيق مساحة حوش مخزن القطار في الصالحية هو السبب وراء تحديد عدد العربات، مضيفا أنه سيتم إعادة النظر في عدد العربات وتجهيز الشبابيك والأبواب لحماية الطلاب.