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ضمن مبادرة "المواطن أولاً"..

أهالى الأقصر يواصلون الإقبال على السلع المخفضة واللحم البلدى بـ85 جنيها

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:23 م
أهالى الأقصر يواصلون الإقبال على السلع المخفضة واللحم البلدى بـ85 جنيها أهالي الأقصر يواصلون الإقبال علي السلع المخفضة
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل أهالى محافظة الأقصر، التوافد بكثافة شديدة على السوق الحضرى بجوار المطحن بقلب مدينة الأقصر، وذلك لليوم الخامس على التوالى لشراء السلع الغذائية من الخضر والفاكهة بسعر الجملة ضمن فعاليات مبادرة أطلقتها مديرية التموين بالأقصر تحت عنوان "المواطن أولاً.. في حب مصر"، وذلك فى إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط فى ظل موجة غلاء الأسعار التى تشهدها البلاد، في المبادرة التى إنطلقت يوم الأحد الماضى تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، والدكتور تامر مختار وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وقيادات الغرفة التجارية بالأقصر.

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، إن تلك المبادرات تهدف لحماية المستهلك من جشع التجار وتوفير كافة أنواع الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى الأسماك بأسعار فى متناول المواطن لمواجهة الغلاء، موضحاً أنه إنطلقت أيضاً مبادرة "ضد الغلاء" لبيع الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والجهات المعنية، وتتضمن تلك المبادرات بيع الأسماك والخضر والفاكهة بأسعار الجملة.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، أنه تم أيضاً توفير اللحوم الطازجة ضمن مبادرة "لا للغلاء" بعد طرح اللحوم بأسعار مخفضة بسعر 85 جنيها للكيلو، وفى سياق متصل أضاف عادل السيد القائم بأعمال حماية المستهلك بمديرية التموين، وقال إنه نظراً للإقبال الشديد على السوق تم خفض سعر الرمان، والذي يشمل أحجام مختلفة، الحجم الكبير سعر الكيلو أصبح 2.5 ج بدلا من 3 ج والصغير 3ك بـ 5ج".

أهالي الأقصر يواصلون الإقبال علي السلع المخفضة (1)
أهالي الأقصر يواصلون الإقبال علي السلع المخفضة (1)

أهالي الأقصر يواصلون الإقبال علي السلع المخفضة (2)
أهالي الأقصر يواصلون الإقبال علي السلع المخفضة (2)

أهالي الأقصر يواصلون الإقبال علي السلع المخفضة (3)
أهالي الأقصر يواصلون الإقبال علي السلع المخفضة (3)

أهالي الأقصر يواصلون الإقبال علي السلع المخفضة (4)
أهالي الأقصر يواصلون الإقبال علي السلع المخفضة (4)

أهالي الأقصر يواصلون الإقبال علي السلع المخفضة (5)
أهالي الأقصر يواصلون الإقبال علي السلع المخفضة (5)

أهالي الأقصر يواصلون الإقبال علي السلع المخفضة (6)
أهالي الأقصر يواصلون الإقبال علي السلع المخفضة (6)

 


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