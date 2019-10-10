أهالى الأقصر يواصلون الإقبال على السلع المخفضة واللحم البلدى بـ85 جنيها

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، إن تلك المبادرات تهدف لحماية المستهلك من جشع التجار وتوفير كافة أنواع الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى الأسماك بأسعار فى متناول المواطن لمواجهة الغلاء، موضحاً أنه إنطلقت أيضاً مبادرة "ضد الغلاء" لبيع الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والجهات المعنية، وتتضمن تلك المبادرات بيع الأسماك والخضر والفاكهة بأسعار الجملة.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، أنه تم أيضاً توفير اللحوم الطازجة ضمن مبادرة "لا للغلاء" بعد طرح اللحوم بأسعار مخفضة بسعر 85 جنيها للكيلو، وفى سياق متصل أضاف عادل السيد القائم بأعمال حماية المستهلك بمديرية التموين، وقال إنه نظراً للإقبال الشديد على السوق تم خفض سعر الرمان، والذي يشمل أحجام مختلفة، الحجم الكبير سعر الكيلو أصبح 2.5 ج بدلا من 3 ج والصغير 3ك بـ 5ج".