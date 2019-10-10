أمن دمياط يضبط 4 أشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة وذخائر غير مرخصة

دمياط عبده عبد البارى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وعدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وتمكن مباحث قسم شرطة ثان دمياط من ضبط عاطل - مقيم بدائرة القسم - مسجل شقى خطر سرقات عامة وسبق إتهامه فى عدد 9 قضايا سرقة ، مخدرات ، ضرب ، خطف") وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع - طلقتان من ذات العيار - عدد 15 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 30 جرام - مبلغ مالى.

كما تمكنت مباحث مركز شرطة كفر سعد من ضبط عاطلين - مقيمان بدائرة المركز وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى - فرد خرطوش محلى الصنع - طلقة من ذات العيار).

كما تمكنت مباحث قسم شرطة أول دمياط من ضبط عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه فى عدد 10 قضايا "سلاح نارى ، مخدرات، سلاح أبيض، سرقة وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع - طلقة خرطوش من ذات العيار".