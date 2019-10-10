سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

أمن دمياط يضبط 4 أشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة وذخائر غير مرخصة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:39 م
أمن دمياط يضبط 4 أشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة وذخائر غير مرخصة مخدرات - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وعدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وتمكن مباحث قسم شرطة ثان دمياط من ضبط عاطل - مقيم بدائرة القسم - مسجل شقى خطر سرقات عامة وسبق إتهامه فى عدد 9 قضايا سرقة ، مخدرات ، ضرب ، خطف") وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع - طلقتان من ذات العيار - عدد 15 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 30 جرام - مبلغ مالى.

كما تمكنت مباحث مركز شرطة كفر سعد من ضبط عاطلين - مقيمان بدائرة المركز وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى - فرد خرطوش محلى الصنع - طلقة من ذات العيار).

كما تمكنت مباحث قسم شرطة أول دمياط من ضبط عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه فى عدد 10 قضايا "سلاح نارى ، مخدرات، سلاح أبيض، سرقة وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع - طلقة خرطوش من ذات العيار".


دمياط

مخدرات

مواد مخدره

اسلحة نارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مسؤول بـ "روس آتوم": "محطة الضبعة" تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر

مسؤول بـ "روس آتوم": "محطة الضبعة" تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر

رئيس الوزراء: معدل النمو يسجل 5.6% وهو الأعلى اقتصاديا منذ 2010

رئيس الوزراء: معدل النمو يسجل 5.6% وهو الأعلى اقتصاديا منذ 2010

شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى

الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى

مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا

مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا

اليوم السابع فى منزل "أبو منونة" البطل الحقيقى لفيلم الممر.. حصل على وسام نجمة سيناء ونوط الامتياز بعد بطولاته ضد إسرائيل.. شارك فى حرب اليمن وانضم لمنظمة سيناء العربية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلى

اليوم السابع فى منزل "أبو منونة" البطل الحقيقى لفيلم الممر.. حصل على وسام نجمة سيناء ونوط الامتياز بعد بطولاته ضد إسرائيل.. شارك فى حرب اليمن وانضم لمنظمة سيناء العربية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلى

مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى

مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج

ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج

الحياة بعد التكافل كرامة.. أهالى الفيوم يروون كيف جعل "تكافل وكرامة" العيشة هنية

الحياة بعد التكافل كرامة.. أهالى الفيوم يروون كيف جعل "تكافل وكرامة" العيشة هنية

المالية: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل

المالية: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة