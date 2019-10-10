أمن القليوبية يبحث عن أهلية طفلة بحوزة عجوز تتسول بها بشبرا الخيمة

كتب فريق المحافظات

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها للوصول لأهلية طفلة عثر عليها بحوزة متسولة بشبرا الخيمة، تستغلها في استعطاف المارة والتسول بها، وأفاد ت المتهمه بأقوالها أن والدى الطفلة هما من أتوا بها إليهم وتركوها.

تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمه بلاغا من بعض المواطنين بعثورهم على طفله عليها علامات تعذيب بالكى بالنار تصطحبها سيده متسوله فى شوارع شبرا الخيمه للتسول بها واستعطاف المار فقاموا باستيقافها واخذ الطفله منها واصطحابهما للقسم.

تم اخطار اللواء طارق عجيز مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث قاده العقيد احمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى وبسؤال المتهمه اقرت أن والدى الطفلة هو من أتوا بها إليها وتركوها، وتكثف أجهزة الأمن للوصول لأهلية الطفل وكشف ملابسات الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وقرر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس عجوز 4 أيام علي ذمة التحقيقات لأصطحابها طفلة للتسول بها بشبرا الخيمة، حيث تبين من مناظرة النيابة العامة أن الطفلة بها آثار حروق فى يدها وظهرها وأماكن حساسة من جسدها، وحالتها الصحية سيئة .

وأفادت المتهمه خلال تحقيقات النيابة انها لم تقم بأختطافها وان والديها من أتوا إليها منذ شهر بتربيتها وتركوها.