أمن الجيزة يقضى على "دولاب" هيروين الأشقاء الثلاثة بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القضاء على بؤرة إجرامية، لتجارة المواد المخدرة بأوسيم، حيث ألقت القبض على 3 أشقاء، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، وكشفت تحريات رجال المباحث، اعتياد المتهمين الاتجار بالمواد المخدرة، وخاصة مخدر الهيروين، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

كشفت تحريات المقدم مجدى موسى رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، ومعاونه الرائد وليد كمال، إدارة 3 أشقاء، لـ" دولاب" مخدرات، وترويجهم الهيروين على عملائهم.

بالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم، 25 تذكرة هيروين، بالإضافة إلى قطعتين متجرتين من المخدر الخام، ومبلغ مالى.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا أمام العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلى، مفتش المباحث الجنائية، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم للمضبوطات، لترويجها على عملائهم.

فحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.