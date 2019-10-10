"أمن الاسكندرية " يسيطر على حريق فى مدرسة خاصة بالسيوف

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من إخماد حريق اندلع، مساء اليوم الخميس، بمدرسة خاصة لغات تابعة لإدارة المنتزه التعليمية ، بسبب ماس كهربائى .

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق بمدرسة خاصة بشارع حلمي شلبي عبده بمنطقة السيوف، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وأوضح العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، أن الحريق نشب بـ "كانتين" المدرسة بالطابق الأرضي بسبب ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن وقوع اصابات .