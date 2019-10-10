أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 10-10-2019، حيث شهد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا حيث سجل "عيار 24" نحو 181.84 ريال سعودى مقابل 48.49 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 181.84 ريال بما يعادل 48.49$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 166.69 ريال بما يعادل 44.45$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 159.12 ريال بما يعادل 42.43$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 136.39 ريال بما يعادل 36.37$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 106.08 ريال بما يعادل 28.29$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 90.92 ريال بما يعادل 24.24$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,655 ريال بما يعادل 1,508$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,273 ريال بما يعادل 339.43$

سعر كيلو الذهب بنحو 181,845 ريال بما يعادل 48,489$