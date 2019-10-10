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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:17 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019 الذهب السعودى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 10-10-2019، حيث شهد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا حيث سجل "عيار 24" نحو 181.84 ريال سعودى مقابل 48.49 دولار أمريكى .

 

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24     بنحو  181.84 ريال      بما يعادل  48.49$

سعر الذهب عيار 22     بنحو  166.69 ريال      بما يعادل  44.45$

سعر الذهب عيار 21     بنحو  159.12 ريال      بما يعادل  42.43$

سعر الذهب عيار 18     بنحو  136.39 ريال      بما يعادل  36.37$

سعر الذهب عيار 14     بنحو  106.08 ريال      بما يعادل  28.29$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 90.92 ريال         بما يعادل  24.24$

سعر أوقية الذهب        بنحو  5,655  ريال        بما يعادل  1,508$

سعر جنيه الذهب        بنحو 1,273 ريال        بما يعادل  339.43$

سعر كيلو الذهب       بنحو 181,845 ريال     بما يعادل  48,489$


الذهب

اسعار الذهب

السعودية

عيار 21

سعر الذهب اليوم

جرام الذهب

اليوم السابع بلس

عيار 18

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