أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 10-10-2019، حيث شهد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا حيث سجل "عيار 24" نحو 181.84 ريال سعودى مقابل 48.49 دولار أمريكى .
أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
سعر الذهب عيار 24 بنحو 181.84 ريال بما يعادل 48.49$
سعر الذهب عيار 22 بنحو 166.69 ريال بما يعادل 44.45$
سعر الذهب عيار 21 بنحو 159.12 ريال بما يعادل 42.43$
سعر الذهب عيار 18 بنحو 136.39 ريال بما يعادل 36.37$
سعر الذهب عيار 14 بنحو 106.08 ريال بما يعادل 28.29$
سعر الذهب عيار 12 بنحو 90.92 ريال بما يعادل 24.24$
سعر أوقية الذهب بنحو 5,655 ريال بما يعادل 1,508$
سعر جنيه الذهب بنحو 1,273 ريال بما يعادل 339.43$
سعر كيلو الذهب بنحو 181,845 ريال بما يعادل 48,489$
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة